伊能靜2015年甜蜜再嫁小10歲大陸男星秦昊，兩人育有1女「小米粒」，夫婦感情恩愛令人羨慕，近日陸網更流出多張秦昊奶奶壽宴現場照，也讓伊能靜婆媳關係再次受到外界關注。

伊能靜去年帶著老公秦昊、婆婆上大陸實境秀《婆婆和媽媽》，與婆婆宛如親母女的互動，令人印象深刻。近日更有網友曝光多張秦昊一家人為秦昊奶奶舉辦壽宴的現場照，照片中伊能靜一身俏麗牛仔裙打扮，整個人少女味噴發，一點都看不出她的真實年齡已53歲。

秦昊、伊能靜一家人為奶奶祝壽照流出。(取自微博)

伊能靜兒子小哈利專心照料妹妹。(取自微博)

伊能靜還被網友捕捉到私下有愛一面，只見她抱著婆婆，婆婆也親暱摟著她的腰，開心地一起走入會場，婆媳感情超好。而伊能靜的兒子小哈利也被發現現身壽宴當中，戴著眼鏡舉止低調，一直在角落專心照顧著妹妹小米粒，被網友大讚是溫馨一家人。

伊能靜與婆婆關係超好，親暱摟腰步入會場。(取自微博)

其實伊能靜不只公開一次誇獎婆婆是個有大智慧的人，她過去曾在節目中問婆婆：「秦昊說要和我結婚時，您知道我年齡比較大，又是二婚，您當時什麼反應？」婆婆接下來的一段話，讓伊能靜感動不已，她說：「我尊重我兒子的想法，我告訴他，如果你要和伊能靜結婚你就不能有其他想法，因為我們家沒有這個歷史，也沒有慣例離婚，你不要覺得你年齡小熬得起，但是小靜熬不起。」