針對被指稱，台銀是「紓困拒絕王」，及民眾申辦紓困貸款遭刁難的情事，台銀今日喊冤並提出3點澄清。

台銀表示，外界指出，在銀行配合政府各單位紓困貸款政策中，八大公股行庫拒絕承貸戶數總計是944戶，其中台銀以拒絕承貸戶數300戶占整體公股行庫31.77％。

台銀查，外界所指出的數據，是到6月28日止，台銀辦理各部會紓困貸款中，受理申請戶數1萬4231戶與核准戶數1萬3931戶的差額300戶，被認為是拒貸戶數。惟實際上，該300戶尚在徵審作業中，並無拒絕紓困的情事，台銀辦理紓困貸款，核准率高達99.5％以上。

至於立委爆出，有健身房創業者到台銀辦理紓困貸款遭刁難，台銀表示，按目前國內疫情嚴峻，主管機關為減少人員流動，就紓困4.0，請銀行鼓勵申請人直接向原往來銀行申辦，以利加速審核。

據了解，該客戶至分行洽詢時，表明去年已在其他銀行辦理紓困貸款，因此同仁建議其至原往來銀行申貸，或可較快速獲取核貸紓困。至於徵提財務資料，主要是為客戶評估最適宜之紓困方案，該案在洽談過程中，有溝通未盡充分之處，已再要求同仁受理申貸時，須向客戶詳加說明。

台銀強調，一向秉持政府「從寬、從速、從簡」政策，總、分行上下齊心，積極協助客戶取得所需紓困資金，緩解其經濟困境，以穩定暨提升國家經濟安定。