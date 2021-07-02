有網友在網路論壇PTT上貼文爆料，表示國家通訊傳播委員會NCC近日竟發函給電視台，表示該頻道的政論節目遭到民眾陳情檢舉，節目中有使用「X話」一詞，所以來函關切；這則公文讓網友傻眼了，直呼NCC現在連節目用字都要管了嗎？「難道那些人亂講我們都不能罵嗎？」

該公文表示，有民眾向NCC進行檢舉，表示電視台「TVBS」的政論節目「新聞大白話」的內容有使用「不妥言語」的狀況，所以發函到該電視台予以說明，並表示查證後，發現該節目有叩應觀眾以及節目來賓使用「X話」一詞；而本報記者致電NCC以及該電視台詢問，證實該公文並非網友假造。

爆料的網友砲轟，連衛武營舞台劇都可以用「我幹恁祖嬤老雞掰」當歌名，現在連政論節目罵人講幹話都不行了嗎？明明官員就是在講幹話，現在是戒嚴了嗎？言論自由在哪裡？

該公文引發網友討論，紛紛在PTT留言表示「連狗官都不能講，當官的真玻璃心」、「吳董484也有收到」、「NCC現在是在搞文字獄是吧」、「開始了開始了，限制言論自由」、「NCC也在講幹話怎麼辦」、「之前節目罵韓罵馬的有比較好聽？」「本來以為戒嚴後出生無法體會白色恐怖，民進黨超乎我的想像」。