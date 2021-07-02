前市議員童仲彥上傳影片痛罵林昶佐丟臉、不知道自己有多臭，更表示已經點讚林的罷免活動。(圖／童仲彥臉書)

環南市場爆發群聚，指揮中心指揮官陳時中與台北市長柯文哲也放下過往成見，2人一同巡視並召開聯合記者會，未料無黨籍立委林昶佐拿起麥克風後狂罵柯文哲，卻反遭市場會長林勝東洗臉，午間北市前議員、AV男優童仲彥更是加碼開直播狂嗆林昶佐，揚言要罷免他。

童仲彥在臉書貼出一段100秒左右的影片「阿童再幹譙閃屎」，痛罵林昶佐就是閃屎立委，作秀不成反被洗臉。童重砲開轟，表示萬華選出這種閃屎的立委，實在有夠「了然」，陳時中跟柯文哲在談防疫，林昶佐一直想搶麥克風，開口就談政治，卻被人家洗臉。

童仲彥批評林昶佐，搞得天怒人怨，似乎根本不知道自己有多臭，想要作秀沒成功，還被人家洗臉，看了真的是爽，一個立委當到被自治會會長洗臉，真的是有夠丟臉。

網友也紛紛留言：「今年最爽影片」、「看閃尿被嗆真的是有夠紓壓」、「我已經重播好幾次了」、「林只會在臉書敲敲鍵盤而已」、「萬華爆發的時候不見他出聲 現在在那邊蹭熱度」、「不能認同阿童更多，那個閃尿的難以理解當初是怎麼當選的」，更有人邀請童仲彥響應罷免林昶佐活動，童看到也回「麻煩連結給我」、「早就按讚了」。