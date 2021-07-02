財政部指出，對於部分立委2日提出公股銀行未盡力協助服務業年輕業者紓困一事表示，因應國際疫情仍嚴峻及近期國內疫情變化，財政部督導公股銀行配合政策推動各部會相關紓困措施，並持續提供自辦紓困貸款。

依據金融監督管理委員會網站公告資料，截至2021年6月28日公股銀行辦理各部會企業紓困方案、銀行自辦（企業戶、個人戶）的累計核准戶數為291117戶，金額達29877億元，占全體銀行比率分別為69％及85％。

其中，實施紓困4.0後，公股銀行辦理紓困貸款情形，自2021年6月4日至6月28日，受理申請10910戶、金額1190億元，核准10157戶、金額999億元，核准比率分別為93％及84％，顯見公股銀行受疫情影響，作業能量限縮情形下，對於協助受疫情影響之企業或個人及時取得金融支援仍不遺餘力。

財政部指出，公股銀行辦理紓困振興貸款，須按各中央目的事業主管機關所定紓困振興辦法，並遵循相關金融法規及銀行公會會員徵信授信準則，依授信5P原則審慎評估辦理。

目前全國疫情仍處第三級防疫警戒期間，公股銀行實施分流或居家辦公，人力相對不足之情形下，仍戮力辦理紓困業務，財政部亦將持續督請公股銀行依據相關規定，基於公平待客原則下，積極辦理紓困貸款，支持企業及民眾資金需求。