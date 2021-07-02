生命靈數是每個人出生時自帶的一組特殊且獨特的數字，透過這組數字除了能洞悉你的優勢、性格等，還能用來預測你的整體運勢！本週就要帶大家來看看到底你2021年7月的運勢如何、有什麼需要注意的地方呢？沈嶸老師將生命靈數獨家結合神準通靈，有別於一般坊間的理論分析，帶你一窺生命密碼的奧秘。

命數1：

本月焦點優勢：1號人在7月會較為忙碌，會將大部分的時間花費在工作或家務事上，沒有太多空閒及個人空間，讓你忙完後只想窩著休息，什麼也不想做，沒有多餘的心思和動力去經營關係或從事興趣，因此你的生活變得相對低調、沉悶了一些，少有鮮明的變化，1號人在7月可說是宅男宅女，雖然如此，但日子倒也平淡順利，沒有特別的大事發生，也沒有過於棘手的問題要你解決。

沈嶸老師的提點：雖然沒有自己的私人時間，會讓你心中有些抱怨和不滿，但是只要你有確實盡心盡力的完成所有應盡的責任，做好該做的事，大約在7月底左右，你會獲得相應的回報、地位、掌聲和讚美，但前提必須是你把日常該完成的事物都做好。

生命靈數指引。

命數2：

本月焦點優勢：2號人的7月運勢不錯，生活中有許多機會萌芽，你的機運會比其他人好，面對各種事情也有眾多選擇可供你挑選，而且有時也不用太急著做選擇，因為後面其實含有更好的在等著你，例如：若你想談感情，雖然一開始遇到的對象不滿意，但後面會出現條件越來越優秀的對象。其餘像是工作邀約、面試、合作等也都有類似的現象，2號人在7月可說是被幸運女神眷顧的一群人。

沈嶸老師的提點： 雖然你在7月有很多好機緣、好機會，但是好機會也不是一直都會在原地等你，雖然不是很急迫，可以讓你仔細思考過後再下決定，但是也不能太過猶豫、拖拖拉拉，反而會錯過最佳的時機點，本來到手的好事也是會飛走的。

命數3：

本月焦點優勢：3號人7月在人際關係及感情關係都會有很大的突破，例如：打開心結、消除誤會、與不熟的人破冰、結交到重要人物、與伴侶感情甜蜜升溫等。在這過程中，你也能學到真正的智慧，知道如何圓融的處理人際關係，若是能藉此機會修正你在關係中的態度，不僅關係會有好的發展，這些人也會轉而成為你的助力，你的事業、財富或生活都有機會能因此變得更穩定，讓你能安心地做自己想做的事。

沈嶸老師的提點：在人際關係轉好的同時，也要搞清楚什麼樣的人適合來往，以及自己在關係中想要的是什麼，藉此判斷對方是否值得你掏心掏肺的付出。另外，針對原本有些僵持的關係，你也要靜下心來好好思考關係的癥結點是什麼，下定決心徹底解決，只是放著不管的話，雙方的關係也不會因運勢而有所改變。

命數4：

本月焦點優勢：4號人在7月有很大的機會必須承擔大任，可能會受到提拔，而頂著責任做事壓力當然也不小，因此在7月很多重大的決定都要三思而後行，仔細評估，考量風險，並小心謹慎的執行，是你在7月安然不敗的重要原則。若是表現良好，事成之後自然有賞，你會得到大家的認同，地位提升，也可能得到特殊獎勵或加薪；反之，若是大意出錯，你也必須帶頭扛責接受懲處，畢竟你是被賦予信任、交付重要任務的人。

沈嶸老師的提點： 除了按部就班的在崗位上付出努力，你也要在團隊或家庭中發揮更大的功能，例如：為大家爭取更多的福利、談下更多合作案、增加家中財源等，想要做到更好，你要有超乎平常的智慧，將自己的能力逼到極限。地位提升只是一開始的甜頭，撐過考驗你的地位才會真正穩固。

命數5：

本月焦點優勢：7月對5號人而言可說是處處有商機，很多在別人眼中很困難的情境，在你眼中都能直接轉換成新商機，只需要改變你的商業模式，發揮你天生無窮的創造力，並且你要懂得跟上市場趨勢，掌握最新技術，需要什麼技術就積極去學，例如：網頁技術、程式編寫、手工藝等，有很高的機會能開啟副業收入或接到新的生意，只要你付諸行動，就會有絕佳的發財好運，賺到一筆額外的收入。

沈嶸老師的提點：雖說5號人在7月份小有財運，但這個財運來自於你腳踏實地賺取的正財，千萬不要太過開心而沖昏頭，掉入賭博、高風險投機的陷阱，甚至上癮，處理事情也要注意不能用取巧的態度，否則錢還沒賺到就先破財，反而得不償失。

命數6：

本月焦點優勢：6號人在7月是別人的幸運星，你很容易將好運帶給你身邊的人，有時也不是刻意要做什麼，只是單純的隨著自己的心意做事，不過是隨手一幫，就產生極大的效益，你的幫助對他人而言舉足輕重，讓你一不小心就成為別人的貴人，也因為你幫助別人成功，悉心提拔後進，你的名聲和地位更加擴大，有機會享有比以往更高的盛名，得到更高規格的待遇，可謂好事傳千里，你的受益並不亞於被你幫助的人。

沈嶸老師的提點：雖然熱愛付出、慷慨助人是很好的美德，但還是要慎選對象，要小心遭到有心人用高超的手段或裝可憐騙取你的同情，利用你來達成目的，尤其是涉及金錢相關的援助，即使對方是你親近的人，你也要仔細評估對方求援的目的，才不會遭到詐騙，幫人不成反變濫好人。

數字7：

本月焦點優勢：7號人在7月份在口語表達上非常的積極主動，勇於表現自己的想法，展現你聰明獨到的見解，你幾乎無法忍受孤芳自賞，急切地想要將你的智慧分享給他人，所以7號人有很高的機會能在競爭激烈的環境中脫穎而出，尤其是面試場合，特別容易在重要人士面前留下深刻印象，只要你火力全開，幾乎都能旗開得勝，打敗勁敵。因此你若有什麼想要爭取的項目，不妨積極的參與，有很高的機會能夠勝出。

沈嶸老師的提點：積極表達是個兩面刃，可以讓你大放異彩，但也容易得罪人，要小心禍從口出，雖然你只是說出真心話，但是心急口快不加修飾，就容易引起口角衝突。另外，你也要盡量避免因為心情不好，處理事情就躁進或疏忽大意，7月要特別注意因「急躁」引發的問題。

數字8：

本月焦點優勢：8號人在7月貴人運不錯，如果你平時有建立良好的人緣或累積人脈，許多事情都不用太過操心，當你遇到困難時，就會有貴人出手相助，特別是幫忙解決你緊張已久的財務困擾，或是事業上有專家出現幫你解惑，替你處理棘手的問題，建議可以好好把握7月的機會，將你碰上的難題說出來，當你的人緣愈好，你所得到幫助就會愈強，想要得到多少幫助，端看你平時做人是否成功。

沈嶸老師的提點：雖然你在7月運勢相當不錯，但這裡也要提醒你放下一些個人成見，有些人對你的建議雖然很刺耳，但對你絕對有利無害，千萬不要覺得拉不下臉，反而把貴人拒之門外，放下成見和防備，你才能得到適當的幫助，在各方面真正的進步成長。

數字9：

本月焦點優勢：9號人在7月份將發揮驚人的創造力，取得不錯的成果，甚至創下驚人的紀錄，接連贏下勝利，讓你戰役一場接一場，一場捷報傳來就轉投入下一個戰場，步調非常的快速，幾乎沒有休息時間，雖然難免有多頭馬車同時奔波的現象，但是忙碌卻不忙亂，7月完全就是9號人的舞台，不乏表現機會，只要你想，隨時都能發揮表現，讓你過得充實且多彩多姿。

沈嶸老師的提點：雖然7月對9號人而言，可說是想要什麼幾乎都能輕易達成，只要你志在必得，幾乎沒有什麼是不可行的，但也不代表你能同時應付許多事，人的心力和時間是有限的，當你發現無法同時承擔太多工作時，就要適度取捨，至於該取哪些、該棄什麼，就要端看你的智慧去判斷。