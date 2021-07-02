受疫情影響，台灣芒果季-台南國際芒果節活動停辦，芒果銷售狀況也不佳，台南遠東科技大學為了幫助芒果農，推出線上直播賣芒果，昨日首場直播請出南化區農會總幹事溫進添助陣，點閱數衝到3400多人次，原定50箱芒果秒殺完售，再追加50箱也不到30分鐘銷售一空。

遠東科大往年都動員師生承辦台南芒果節相關行銷活動，今年特別能感受到因為疫情影響造成果農的困境，所以特別與台南市農會合作，於台灣芒果季-台南國際芒果節粉絲團推出線上直播賣芒果。7月6日起會陸續安排直播場次，推薦各區芒果給消費者。

遠東科大直播採用「跟著芒果去旅行」的設計概念，走訪台南芒果盛產區域，包括南化區、玉井區、楠西區、左鎮區、山上區等場域，除行銷各區芒果外，更希望透過鏡頭帶民眾欣賞美麗的在地風景，除購買好吃的芒果外，也可在線上認識台南之美，等疫情解封後，即可化為實際行動，一起到台南旅行。

台南市農會總幹事吳嘉仁表示，芒果不是賣不出去，而是需要更多的平台聯合行銷。非常謝謝遠東科技大學休閒運動管理系張美玲助理教授，帶領運動行銷中心團隊進行直播，讓更多人知道台南有哪些地區出產芒果。

休閒運動管理系系主任黃啟明也表示，直接在產地進行直播，會遇到許多狀況與挑戰，這些是在學校課程學不到的寶貴經驗，直播的過程可以讓消費者更認識在地好品質的農產品，也是這次產學合作的重要目標。

此次網路直播的購買力太驚人，南化區區長徐全立表示，南化的芒果種在山坡地，顏色鮮紅宛如夏日紅寶石，透過這次直播讓民眾看的到芒果也買得到，很期待下次的直播。