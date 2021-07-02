中國附醫支援市府到美麗殿進行社區快篩，以協助市府釐清感染源。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

台中市2日新增2名本土確診案例，為東區十甲旺市場麵店親友，老闆娘65歲母親（案15014）以及其同住72歲男性友人（案14985），由於感染源不明，市府立即在十甲旺市場與倆人居住的美麗殿社區設置快篩站，至晚間8點共篩檢1542人，均為陰性，明早9時將持續快篩針對美麗殿及俾士麥金邸社區居民持續篩檢，全力圍堵疫情。

該家庭群聚為72歲男子在6月21日就出現呼吸喘的症狀，唯因為他原來就做過心導管、慢性阻塞性肺病病史，原本呼吸就較喘沒有在意，在家休息多日，30日曾到十甲旺市場，但因身體不適僅短暫停留又搭計程車回家休息，7月1日因呼吸喘，在朋友協助下由119救護車送至急診，經PCR檢驗確診，目前已重症插管，疫調困難。

與其同住的十甲旺市場阿惠麵店老闆娘母親雖無症狀，但因同住被匡列採驗確診，由於工作地就在傳統市場，市府連夜清消，並宣告停市三天，2日上午也到市場為攤商、工作人員及附近居名444人完成快篩，全為陰性。

倆名確診者6月18日才從北區俾士麥金邸社區搬到美麗殿社區，市府也在美麗殿社區設快篩站就近為住戶進行快篩，截至晚間8點也有共篩檢1098人全數陰性，明早將持續快篩，呼籲美麗殿社區與俾士麥金邸的住戶配合，一同防堵疫情擴散。

民政局長吳世瑋指出，俾士麥金邸有148戶，流動人口計400人左右，而美麗殿社區有801戶流動人員達3千人，尤其有很多外籍移工和看護，希望他們都出來篩檢；衛生局長曾梓展指出，目前因篩檢者全為陰性，未發現有不同棟或不同層住戶確診，研判沒有社區感染，因而無法強制規定全社區居民全篩。