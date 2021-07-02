基隆市商界人士日前前往台灣總合研究院拜會創辦人劉泰英，會中除請教劉泰英如何應對疫情日益嚴重的問題外，更談到後疫情時代台灣的經濟與基隆市房地產未來的發展趨勢做意見交流。

劉泰英表示，「便捷的交通」會帶來各縣市生活圈的融合，尤其是北北基桃首都生活圈的概念已經形成，基隆這幾年陸續完成台62線快速道路、市區快捷公車、客運直達北市及已規畫的捷運到基隆政策，從區位經濟來看，基隆房地產是相當有潛力，未來幾年內一定有持續穩定成長漲幅很大的空間。

由於疫情的關係，基隆商界由泰來建設股份有限公司董事長余趙欽祥以及基隆市商業會前監事余欽献2人代表，前往位於新北市淡水的台灣總合研究院拜會劉泰英。

對於台灣房地產在後疫情時代，曾經在SARS後已經有一次的景氣循環，是否在這次疫情過後也有另外一波房產行情，劉泰英樂觀表示，北北基桃是一個首都共同生活圈，所以台北發展新北就會漲，然後就是桃園，跟台北生活圈一樣的基隆，以區位經濟來看也一定會漲，基隆房價嚴重的偏低，可憑現在的交通運輸問題，基隆到台北之間的交通運輸都很方便。

劉泰英說，基隆到台北坐車子半個小時到40分鐘就可以，這2個地方的房價就差了好幾倍，特別是現在一般人買台北高價的房子買不起，這跟所得分配問題有關，他只好往台北以外的房子，同一個生活圈的地方發展，基隆很明顯就在這個生活圈裡面，基隆若能夠好好規畫，發展好的住宅產業或其他觀光產業，交通問題未來的捷運解決了，自然會漲起來。

余趙欽祥聞後，誠聘劉泰英為首席顧問，為基隆市房地產提供建言外，也為集團在新豐街附近約2600多坪的土地做整體規畫開發，劉泰英也立即應允，並分階段性的開始著手計畫進行，為基隆房地產注入一股活力，創造基隆房地產的新頁。