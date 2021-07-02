全台老人家陸續接種疫苗，但一名女子發文表示，日前帶爺爺去打疫苗時，發現爺爺身體虛弱又會喘，心想是不是發生什麼意外，才會出現身體不適，於是調閱監視器查看，不料看到錯愕的一幕，原來爺爺的身體被看護「借用」，騎上去磨蹭，讓她無奈問網友「遇到這種事該怎麼處理？」

這名女網友在臉書社團「爆料公社」表示，爺爺行動不便，三月請了看護照顧，最近帶爺爺去接種疫苗時，發現爺爺體虛、會喘，便趕緊帶爺爺去看醫生，檢查後身體沒問題，這才放心，後來想到調器查看是否在房間裡跌倒，沒想到發現看護竟對爺爺做出跨張的事。

原PO從監視器清楚看到，女看護裸身坐在爺爺的身上，爺爺則表情相當痛苦，後來詢問看護，對方才坦言，因為疫情關係，很久沒跟男友出去，只好跟爺爺「借用一下」，原PO聽後當場傻眼。

原PO表示， 這名看護很勤勞也很乖，做這種事她也很錯愕，一時不知如何處理，於是發文問網友「大家如果遇到了，會怎麼處理？」。

網友看到貼文也覺得離譜，紛紛留言：「欺負老人家幹嘛」、「阿伯要活到120歲了吧。」「妳家外籍看護有多哈」、「如果換看護，阿公可能森77」。

原PO最後補充表示，因為阿公自己也有舒服到，且表明希望不要趕走看護，加上看護已經認錯，是她頭痛不知如何處理的原因。

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