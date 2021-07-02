瑞典快時尚服飾品牌H＆M因一份拒用新疆棉花的聲明，遭大量中國民眾抵制。據其最新一份銷售報告數據顯示，本年3月至5月，該公司在中國的銷售額銳減28％，損失約7500萬美元。

華爾街日報報導，H＆M在截至5月31日的三個月裡，該公司在中國的銷售額從上年同期的2.64億美元，下跌至約1.89億美元。雖然與報告中提及54億美元的全球銷售額相比，中國市場的損失只佔很小一部分，但對於一直在快速增長的時尚市場來說，這是一個重大打擊。

在上一個財季，即H＆M還未遭抵制的時候，中國是它的第三大市場，僅次於美國和德國。當時中國對H＆M銷售額的貢獻率接近6％，是該公司當期唯一一個實現增長的主要市場。

而H＆M自發佈對新疆的指控後，該公司成為中國民眾抵制的對象。品牌隨後在中國的電商平台下架，在地圖應用程式中消失，一些實體門店也被業主關閉。

數據顯示，在剛結束的財季，中國是H＆M唯一季度銷售額按年降幅的主要市場。期間中國還退居該零售商的第六大市場。

H＆M首席執行官海倫娜•赫爾默森（Helena Helmersson）稱，受抵制事件影響，在中國的門市仍有10家左右處於關閉狀態，這一數量少於三個月前的20家。她對中國市場不予進一步評論，僅表示：「我們仍置身複雜的局面之中。」

H＆M陷入遭抵制的浪潮，事件亦延燒至良好棉花發展(Better Cotton Initiative)的其他成員，包括Nike、Uniqlo等眾多國際品牌。但有跡象表明，新疆棉花爭議在中國正減弱。