受到股市風格切換影響，機器人指數今年2月中以後，累計修正一度達15％。不過，投信法人指出，過去在短線大跌逾15％後進場，都能帶來不錯的回報，尤其現在全球製造活動回暖，機器人設備訂單爆炸性成長，投資人更應該把握布局良機。

投信法人統計，自2003年ROBO全球機器人指數累計下跌15％後，呈現逐步上漲走勢。後3個月平均漲幅7.1％，正報酬機率80％；後6個月、後12個月，平均漲幅各有13.6％、20.8％，正報酬機率都達到100％，顯示成長股回檔就是進場時機。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，疫苗加速接種，讓製造業活動迅速回復常態，機器人等自動化設備需求增加。市場指標的日本工具機訂單金額，5月來到1233億日圓，年增率1.4倍，連續4個月突破千億日圓大關。

陳世杰指出，機器人產業去年遭到疫情打擊，訂單跌落谷底，5～8月的訂單金額每月平均只有500～700億日圓左右，遠低於近10年月平均的1124億日圓，在低基期效應下，今年的成長動能相當大，預期下半年維持高成長趨勢。

其次，中美衝突從貿易戰轉向科技戰，兩大強國未來5～10年將積極發展人工智慧、半導體、自動化技術，有利機器人產業的發展；同時，全球工業機器人滲透率仍舊偏低，每萬名員工只搭配113台，都會進一步加深機器人設備的中長期需求。

不過，2月中以來，由於通膨疑慮升溫，造成股市風格從成長股切換到價值股，機器人指數回檔修正近15％，與基本面走勢背道而馳。考量過去歷史經驗，及基本面利多題材，建議投資人應該把握本波回檔的進場布局機會。