京城銀行公告，2021年6月自結稅前損益8.92億元，稅前每股盈餘(EPS)為0.80元，6月無論是利息、手續費及其他淨收益三大板塊都較去年同期有所成長。另外，每季底依照IFRS規範調整預期信用損失，本期為正面挹注，累計2021年1至6月稅前獲利達50.42億元，稅前每股盈餘(EPS)為4.50元。

京城銀指出，今年第二季，自5月中旬起本土疫情升溫，先是雙北，然後擴及全台升級為三級警戒，明顯衝擊國內內需產業，然京城銀資產品質強勁，截至2021年6月底，全行逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率9651.50％、全體放款覆蓋率1.56％，面對此一外圍環境挑戰無虞。

京城銀針對疫情推出各項防疫措施，除了在櫃檯加裝隔板、量體溫、噴酒精、實聯制，京城銀也在6月初火速宣布位於新北市疫情熱區的四間分行縮短營業時間，以保護員工及客戶。

危機通常也是轉機，疫情之下，京城銀擴大推動數位金融腳步，藉由免手續費及各項推廣活動吸引新客戶，也鼓勵原有客戶數位轉換，希望透過數位金融產品讓客戶感受數位帶來的便利性之餘，同時減少人與人接觸機會、降低感染風險，為台灣的防疫盡一份心力。

展望下半年，歐美許多國家如今已走向解封，經濟活動轉趨活絡，各項總經指標轉佳，有利於台灣以出口為導向的經濟體，只要疫情控制得宜，經濟表現不會太差，京城銀也期許台灣能早日解除三級警戒，讓內需得以恢復往日榮景。