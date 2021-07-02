從5月中旬開始台灣疫情升溫，公益彩券銷售金額大減，根據統計，近2月彩券經銷商共有1.4萬人申請紓困，至6月底為止，財政部已核撥了6169多人、紓困補助金2762.4萬元。

考量疫情衝擊，財政部之前已編列4.99億元預算，針對今年5月至7月受疫情影響的公益彩券經銷商進行紓困補貼，門檻比照去年，最多可領3個月。

至於上半年公益彩券銷售，台灣彩券副董事長黃志宜表示，台灣彩券電腦型及立即型彩券上半年銷售786億元，仍較去年同期增加29億元、成長3.88％。其中，電腦型彩券322億元則較去年同期下降4.5％；刮刮樂464億元則較去年同期419億元成長10.6％。

黃志宜指出，上半年公益彩券銷售仍可較去年同期成長，主要是因第一季銷售有顯著成長，尤其是刮刮樂。但從5月15日台灣疫情升級後，公益彩券銷售則明顯降，5月整體銷售金額少了2成，再加上因疫情關係，台灣彩券沒有推出「端午加碼」活動，6月銷售金額更較去年同期下降4成。還好近周疫情似有趨緩，本周銷售金額也在回升當中，期待7月12日可以解封，彩券銷售即可望轉佳。