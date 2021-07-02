香港資深男星李建仁因在周星馳多部電影中反串女角，搞笑形象深植人心，尤其是濃妝豔抹還做出手指摳鼻的「如花」，更成為他人生代表作；不過，李建仁去年被爆出他2019年中風，半身癱瘓還失語，讓許多影迷都很詫異，近期他的愛妻Ida透露目前他已接受物理治療，且有用手勢示意「還想繼續演戲」，讓一家人都很心疼。

60歲的李建仁早年因反串女角的搞笑形象，被封為周星馳御用最強醜角之一，但2019年他傳出在深圳洗三溫暖時中風，導致半身癱瘓和失去部分語言能力，更有傳言一度「生命有危險」，還得動手術；所幸在接受治療後，回香港休養調理身體，不僅看中醫還有言語治療跟物理治療，而龐大醫療費用也多虧劉鑾雄太太和古天樂幫忙。

香港資深男星李建仁。(圖/ 摘自李建仁微博)

李建仁愛妻透露他目前積極做復健，接受各種治療，逐漸恢復行走能力。(圖/ 摘自東網)

近日李建仁的愛妻Ida受訪時，向影迷們報告李建仁目前身體狀況，她說李建仁中風後一開始上廁所無法自理，語言能力也受影響，想和家人對話卻無法溝通，常常會突然發脾氣；而李建仁接受治療後，近幾個月已經能自理生活瑣事，在物理治療下更逐漸恢復行走能力，全家人都很期待他痊癒。

而除了劉鑾雄太太和古天樂幫助外，Ida也透露女星苑瓊丹經常送上保健食品，還有周星馳也有主動伸出援手，表示「有任何需要都可以幫忙」。雖然李建仁尚未完全恢復說話能力，但他有透過手勢示意，表達想重返演藝圈演戲的念想，不曾想過要放棄演戲；李建仁的兒子也提到，他曾聽爸爸說過繼續演戲是他最大的心願，所以會努力復健，希望將來有機會再出現在電視上。