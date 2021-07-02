北市對批發市場人員進行大規模PCR檢測，其中環南市場有41人呈現陽性反應。引發在地立委林昶佐趁機吐槽柯文哲防疫不力，反遭市場自治會長反嗆插曲。對此，台北市副市長黃珊珊晚間在臉書重申「不會有人想讓自己的市民染疫，41個人，對我來說不是數字，而是我的同胞。」

黃珊珊表示，「台北市長柯文哲和她在2日凌晨一時許獲知環南市場有41人PCR陽性確診，北市除隨即展開隔離、疫調、匡列，也直接下令警察局同仁到現場，落實只出不進的人流管制策略，同時也決議休市三天，避免疫情擴散。」

黃珊珊指出，「同樣在濱江市場出現2例PCR陽性，我們該做的流程不曾少過。昨天也下令，將鄰近的12個攤商封攤，停業三天，並在昨晚完成消毒。」

黃珊珊強調，「我再說一次，不會有人想讓自己的市民染疫，41個人，對我來說不是數字，而是我的同胞，我們要用最謹慎的心來處理這一次的疫情。」

黃珊珊特別感謝亞東醫院、台北榮總以及台北聯合醫院團隊，謝謝你們1天之內，在4個地點完成7413件PCR篩檢，謝謝你們，替我們找出隱形傳播者。

最後，黃珊珊也感謝所有市場自治會的合作，休市三天確實對於攤商的生計影響很大，但疫情當前，希望以最快速的方式阻擋傳播鏈，透過大規模PCR找到市場周邊的感染黑數，「我們一起加油」。