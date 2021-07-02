剛完成赴美國掛牌上市的大陸網約車公司滴滴出行，2日傳出將面臨網信辦的網路安全審查，使滴滴美股股價盤前跌幅不斷擴大。

新浪財經報導，大陸網信辦在微信公眾號發文表示，為防範數據安全風險，維護國家安全，並保障公共利益，網絡安全審查辦對滴滴出行實施網路安全審查。此外，為配合網路安全審查作業，且防止風險擴大，審查期間滴滴出行停止新用戶註冊。

陸媒引述滴滴出行回應表示，公司將積極配合網路安全審查，審查期間會在相關部門的監督指導下，全面梳理和排查網路安全風險，持續完善網路安全體系和技術能力。

滴滴出行美股掛牌首日漲1％，市值約為680億美元。公司已獲多家國際指數公司納入旗下指數。MSCI表示，將滴滴ADR納入MSCI中國全股票指數，15日起生效。富時羅素則表示，將滴滴ADR納入富時羅素全球股票指數、富時羅素全球大型股票指數以及富時羅素新興市場指數，並於8日起生效。