美國制裁大陸科技巨頭華為已有數年之久，在美國的禁令下，近年華為市佔大幅衰退；據日媒披露，華為近期於歐洲和加拿大大規模徵才，其中包括晶片工程師、AI人工智慧研究人員和軟體開發人員等多項領域，而這些領域美國亦是大力投資，顯現華為也積極增加自己新業務量能，以力抗美國。

《日經亞洲》根據華為於許多徵才網站，以及其LinkedIn官方帳號上的徵才信息，發現該公司在歐洲和加拿大設立數百個職缺，包括人工智慧運算、自駕車工程技術、軟體和運算基礎設施、晶片開發，以及量子運算。

巧合的是，這些領域同樣也是美國正在大力挹注資金投資的，亦顯示華為正加強自己新業務領域的量能，以迎戰美國。

從徵才的訊息中可以發現，華為於德國慕尼黑正招聘幾支無限晶片和車用晶片的研發團隊，且於慕尼黑也設有光學量子運算實驗室；華為伊斯坦堡的海外軟體開發中心，目前正在招募40多名員工；加拿大、芬蘭、瑞典和俄羅斯，在最近1個月中，增加多個人工智慧研究和運算相關的職位空缺。

不只在國外，華為於大陸各地也招聘數百名的工程師，且願意為優秀的人才支付高額薪資，華為高級工程師年薪包括獎金高達19.1萬美元；相較之下，據徵才平台Glassdoor 的調查，Google高級工程師的平均基本年薪為16.1萬美元。

台灣經濟研究所科技與供應鏈分析師邱昰芳接受日經亞洲採訪，表示新興領域不能僅依靠當地人才，還需要透過國際上的人才來推動華為技術的進步，「華為在過去經常透過資助國際間大學的方式，以吸引人才，但卻受到地緣政治而面臨阻力」，因此華為應該尋找其他方式，如在國際上進行大規模徵才，往多元人才的方向不斷成長。