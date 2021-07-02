據大陸中央氣象臺網站消息，未來3天大陸將出現大面積的暴雨至特大暴雨的雲雨帶，從西南的貴州一路往東北方向延伸至山東一帶，其中湖南、江西、安徽、江蘇等地將出現大暴雨至特大暴雨。各地氣象部門已發出黃色警戒，嚴防暴雨與土石流等災害。

大陸中央氣象台網站消息指出，受冷渦影響，未來3天，華北、黃淮、東北地區等地多陣雨或雷陣雨，局地有暴雨或大暴雨，並伴有強對流天氣；江南中北部和西部、江漢、江淮以及貴州、廣西北部等地的部分地區有暴雨或大暴雨，局地特大暴雨。

中央氣象臺持續發佈暴雨黃色預警指出，這次強降雨帶呈現西南-東北走向，從貴州伸展到山東半島，其中湖南西北部、江西東北部、安徽南部、江蘇東北部等地有大暴雨。其中湖南西北部（張家界一帶）、廣西北部（桂林一帶）、西藏東南部（林芝一帶）等地的局地發生地質災害的氣象風險較高，安徽南部和廣西北部局地漬澇氣象風險高。

報導說，導致長江中下游一帶強降雨的雲雨系統，是低渦切變加上江淮氣旋所形成。未來3日降雨還是較強，有大雨、局地暴雨。暴雨主要集中在江蘇北部和西南部、安徽南部、湖北東部、湖南東北部、江西北部、貴州東部、四川南部等地。並由江南北部逐漸北抬。5日後雲雨帶北移至沿長江及以長江以北地區，江南降雨減弱，梅雨季可能就此結束。

氣象台同時要求重點關注兩個區域：1、長江中下游強降雨可能導致積澇、滑坡、泥石流等災害，2、華北東北會有激烈的強對流天氣。