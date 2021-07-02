台南區高級中等學校免試入學報名作業6月30日及7月1日於曾文農工收件。（曾文農工提供／劉秀芬台南傳真）

台南區高級中等學校免試入學報名作業，於6月30日及7月1日收件，7月13日以簡訊及網站放榜，15日報到。負責作業的曾文農工表示，今年78所國中報名人數為1萬528人，46所高中職招生名額有1萬3300人，報名學生都有學校念。

曾文農工表示，從5月疫情爆發進入三級警戒以來，學生因應防疫措施居家進行進上課程，此時9年級學生面臨各種升學報名作業高峰期，各校莫不焦慮。

曾文農工校長徐震魁表示，因應防疫，學校教務處團隊與中央積極討論辦理方式。最大挑戰是各國中端收件作業，為避免國中生交件群聚，與各國中不停的溝通，協調出多元收件方式，順利完成本此作業流程。

教務主任林藝芳表示，學校利用校園廣大優勢，於閒置教室進行報名作業，拉大前來集報國中端師長之社交距離，分區收件檢核，控管人流，昨日下午２點完成收件，晚上7點完整清點與封存資料。

教育部考量疫情及工作人員之健康，亦協調安排工作人員進行疫苗注射及PCR快篩事宜，期許本次免試分發作業在險峻的疫情中能可圓滿達成。