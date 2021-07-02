美國6月非農報告大幅優於預期，但美國失業率小幅升至 5.9%，表現遜於於預期與前值，但仍顯示美國經濟正在強勁復甦，許多專家表示，美國聯準會(Fed)不會因為這些短暫因素改變做法，這激勵標普500指數周五(2日)開盤再創新高，其他3大指數同樣走揚，電動車大廠特斯拉開盤股價上漲近3%。

截至台灣時間2日晚間9點40分，道瓊工業平均指數上漲7.92點或0.023%、暫報34641.45點；標普500指數上漲10.41點或0.24%、暫報4330.35點；那斯達克指數上漲78.31點或0.54%、暫報14600.68點；費城半導體指數上漲17.96點或0.55%、暫報3313.02點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價上漲15.84美元或2.34%、暫報693.76美元。台積電ADR股價上漲0.49美元或0.41%、暫報118.91美元；聯電ADR股價上漲0.17美元或1.83%、暫報9.44美元。

根據勞工統計局的數據，上個月美國增加了 85萬個工作崗位，市場預期增加70.6萬人。失業率則是達到5.9%，高於預期。

特斯拉盤前公布2021年第 2 季交車數達20.1 萬輛，雖再度改寫單季新高紀錄，但略低於市場預期的 20.7 萬輛，但市場似乎保持樂觀態度，開盤股價一度大漲近3%。特斯拉表示，上季度生20萬4081輛平價Model 3與Model Y，以及2340輛Model S與Model X，總計20萬6421輛。