美國《邁阿密新時報》（Miami New Times）1日報導，在香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）搜救尚未結束之際，熱帶風暴艾莎（Tropical Storm Elsa）正接近佛州，可能導致大樓仍矗立的部分發生進一步坍塌。

根據報導，截至目前為止，香普蘭大廈南棟部分坍塌已確定造成18人死亡、145人下落不明，但大部分搜救作業於1日被迫停止，因為工程師還在評估該大樓仍矗立部分的結構，以免在搜救單位進行作業時再度發生坍塌，造成二次傷害。

然而雪上加霜的是，艾莎1日已增強為熱帶風暴，風速達時速45英里（約72.4公里），並以時速28英里（約45公里）的速度快速移動；目前美國國家颶風中心（National Hurricane Center）對其後續路徑的預測仍不甚確定，但其中一條路線將通過香普蘭大廈南棟所在的瑟夫賽德鎮（Surfside）。

《邁阿密新時報》報導，主管佛州緊急應變計畫的李昂（T.J. Lyon）擔心，任何強風「都可能使該建築物的其餘部分倒塌」；佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）表示，該州氣象團隊正積極監控艾莎，目前認為應不會對3日的搜救行動造成影響；邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）郡緊急事故管理辦公室主管西里洛（Charles Cirillo）則表示，當地4日晚間至5日早晨將可能面臨來自艾莎的強風和暴雨，已制定相關應變計畫。

「有線電視新聞網」（CNN）報導，佛州消防署長卓尼斯（Jimmy Patronis）指出，由於風險過大，相關單位將不得不拆除香普蘭大廈南棟的剩餘部分，以確保當地的搜救任務能夠完成，但所需時間尚未確定。CNN表示，有官員認為可能須耗費數個禮拜。

文章來源：Tropical Storm Elsa Approaches as Surfside Rescue Mission Enters Week Two
文章來源：Tropical Storm Elsa forms in the Atlantic and could near the Florida Peninsula by next week
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