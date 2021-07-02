線上券商羅賓漢（Robinhood）挾用戶數與營收暴衝的優勢，正式申請在那斯達克交易所掛牌，但除了迷因股外，加密通貨交易也是羅賓漢另一營收主力，又以狗狗幣占吃重比例。羅賓漢不諱言點出，這是該公司IPO潛藏的一大風險。

羅賓漢在提交證管會的文件揭露，今年第1季，加密通貨交易貢獻總營收17％，遠高於去年一整年的3％。羅賓漢app提供7種數位貨幣交易，包括比特幣、以太幣（ethereum）、萊特幣（litecoin）。

而在羅賓漢Q1加密通貨交易收入中，狗狗幣就占了34％，遠遠高於去年第4季占比4％。以第1季來說，狗狗幣收入占羅賓漢總營收6％。

迄至今年3月31日為止，羅賓漢持有120億美元左右的加密通貨資產，在該家線上券商管理的資產中占了14％，比起去年同期躍增23倍。與此同時，超過950萬客戶透過羅賓漢平台，交易880億美元的加密通貨。

狗狗幣暴紅受投資人追捧，與電動車大廠特斯拉執行長穆斯克頻發推文欽點這個虛擬貨幣有關，他周四又再推文說:「放開那隻狗狗！」（Release the Doge！）。

羅賓漢於2018年開辦加密通貨交易，近幾年這項業務擴張地很快。雖說加密通貨交易成了金雞母，大張旗鼓準備首次公開募股的羅賓漢也不諱言指出，「一旦狗狗幣市況惡化，或是狗狗幣引發負面觀感、其他加密通貨交易平台擴大供給等因素，導致狗狗幣價格下跌」，該公司業務會受到傷害。

整體而言，今年第1季羅賓漢的加密通貨資產規模，從去年同期的4.807億美元，暴增至116億美元。