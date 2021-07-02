彰化市喬友大樓大火，是錯失第一逃生時間，還待進一步調查，有受困者還原驚恐一夜，質疑警報器響起，還廣播是演練，而聽到警報起響，警覺真得有聞到煙味，第一時間衝下1樓，撥1922還被要求先回房等待，還好媽媽緊急帶隔離衣到現場，會後被救護車先載離開。

這次要命大火，7點左右火災警報器就響起，受困者指出，當時旅館人員告知是「現場演習」、「誤觸警鈴」，房客都遵守防疫，乖乖待在房間，只有賴姓學生第一時間，搭電梯衝到1樓逃出。

受困者指出，信了是消防演習測試，當時往外看只有燒香拜拜程度的小煙，但過了半小時後，燒焦煙味已竄進房內，大約8點多，房客們都紛紛開門探看狀況，越來越不安，走道已煙霧密布，「視線越來越模糊」，這才意識到真的出事。這時櫃檯電話應接不暇，都安撫火勢已經有控制住，「關緊房門、就地避難」就沒再接電話。

順利逃到1樓賴姓房客打點話則給1922，被要求回房間，賴覺得火災恐怖，打電話給媽媽求援，媽媽機警帶隔離衣到現場，兩人穿上隔離衣後不知怎麼辦，8點38分警方發現上前盤問，要求先待在空曠處，隨後通知救護車到現場載離。

賴學生才離開現場不久，大樓內煙霧已濃厚到房客幾乎都趴在地板上，隔著濕毛巾，口鼻呼吸困難，台電也被通知到現場斷電，整頓大樓已一片漆黑，電梯停駛，想逃的房客只能趴在窗戶邊，拿手電筒探照求援。

這次起火警來得突然，2樓火才滅，卻沒料反撲得猛烈，又延燒上3樓，旅客錯失第一逃生時間，加上斷電後，電梯停擺、3樓樓梯著火，垂直通道的逃生系統被阻斷，濃煙又往上猛竄，漆黑、濃霧中，救難消防員要要摸索通道和房客的房間位置。

一把火燒出了國內防疫旅館最大的傷亡，除了建築管理問題，現場也出現檢疫重要，還是逃命優先，受困家屬質疑現場混亂，沒有統一口徑說明狀況。縣長王惠美表示，會做業務檢討，經過火調後，會究責、還原真相，這次經驗後會要求加速求建管數位化，讓救災第一線時間馬上調到圖，加強防疫旅館人員的教育訓練。