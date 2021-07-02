新北市有機運銷合作社發起跨界合作行動，今（2日）上午於新北市政府衛生局舉辦「無毒安全暖心茶包贈醫護」活動。（陳儀君提供）

新北市有機運銷合作社發起跨界合作行動，今（2日）上午於新北市政府衛生局舉辦「無毒安全暖心茶包贈醫護」活動，有機農友及社員以具體行動支持醫護，盼各界共同挺過嚴峻的疫情。

疫情升級期間，各界產業蕭條，農友們的經濟同時也受到極大的影響，但新北市有機運銷合作社逆向思考，在全國升級三級警戒力抗病毒怪獸時，希望為第一線醫護提供安心無毒的暖心茶包，喝下農友的愛心與土地滿滿的正能量，為防疫警消醫護加油打氣外，也同時鼓勵社會大眾，防疫宅在家，也是防疫英雄，透過喝茶，茶禪一味，調身心增信心，全國同島一命，一定能戰勝大魔王病毒。

合作社總顧問、新北市議員陳儀君指出，今日贈送的三萬多個茶包屬於第二梯次社員捐贈現金，由合作社採購茶葉原料66斤製作出暖心茶包同時促進有機農業經濟，洪佳君議員與楊春妹議員也共襄盛舉表達支持善的循環，肯定農友愛心付出。

活動出席包括合作社監事主席陳陸合農友、理事坪林青農莊宇雋、監事石碇青農葉家豪等代表，由指導單位農業局徐開宇副局長、衛生局陳潤秋局長共同見證，茶葉茶包品項有高山烏龍茶，佳葉龍茶、包種茶、紅茶，而其中有一款很特別，由石碇三才靈芝農場與農友共同完成「靈芝紅茶」，在此刻兼具抗新冠病毒與養生。

新北市有機運銷合作社的暖心茶包五萬份統一由衛生局派送到第一線醫護人員，感謝舞間實業公司響應並全力協助製作茶包，感恩以下參與本次暖心活動的農友農場、社員，毫無懸念就是力挺第一線的抗疫英雄，大家共心，擊退新冠病毒，回復正常的生活。