陳明利（左上）、陳銳（左下）、王芷蕾今和陳凱倫在直播中獻愛心。（台灣優質生命協會提供）

陳明利（左上）有新加坡「保險天后」之稱。（台灣優質生命協會提供）

陳明利有新加坡「保險天后」之稱。（台灣優質生命協會提供）

王芷蕾2010年6月曾在台灣的教會給陳銳鼓勵。（陳凱倫提供）

陳凱倫兒子陳銳經營眼鏡品牌有成，雖然因疫情大受影響，他仍不忘跟著紀寶如做公益，已捐出上千付護目鏡及防疫包給「台灣優質生命協會」獨居長者。

陳凱倫得知兒子善行義舉，他一通電話找回昔日合作拍檔、70年代玉女紅星陳明利及金鐘歌后王芷蕾共襄盛舉，她們盡綿薄之力，各自認購上千付護目鏡，2位海外的台灣女兒心繫家鄉，盼藉此拋磚引玉。

陳凱倫2日主持《星心頌》網路直播節目，節目中播放陳銳跟著紀寶如做公益及「防疫不防愛」短片，分別在新加坡的陳明利及美國的王芷蕾空中獻聲默默支持。陳明利曾獲首屆閩南語影片女童星獎，昔日也是中視午間連續劇當家女主角，嫁到新加坡從事保險業已41年。

陳明利有新坡「保險天后」之稱，陳凱倫說：「對我來說她像是保險界的孫翠鳳。」陳明利和陳銳雖沒見過面，但看到他捐給獨居老人的影片很感動，找了連自己在內4位「新加坡阿姨」直接下單響應這次善行，她對陳凱倫說：「最大希望是給你兒子一個最直接鼓勵的力量，上帝會送一個人給他的。」

80年代台灣金鐘歌后王芷蕾的經典歌〈台北的天空〉傳唱度高，大家耳熟能詳，她上次回台是2019年歲末，回到美國華盛頓就遇上新冠疫情。她因為陳凱倫的一通電話加上看到短片很感動，感慨說：「在美熬過1年半，每天都是未知數的日子，看著家鄉台灣正在疫情嚴峻其中，心裡非常難過。」

提起與王芷蕾的淵源，陳凱倫當年首張唱片，還是王芷蕾為他引薦到東南亞的唱片公司，圓了他的歌星夢。「那個時候我們都在西門町唱歌，她在歌廳，我在西餐廳～沒想到有一天我唱完費玉清〈白雲長在天〉就接到一個字條叫我去台下，好像坐檯一樣，去了才知道原來王芷蕾帶著星馬最大唱片公司老闆來聽我唱歌，當下敲定了我的第一張唱片」。

當年陳銳出事時，一次教會小型「福音演唱會」，王芷蕾特別指定除非陳凱倫主持，否則不去，因為這麼一個緣份，才讓陳凱倫再次「受洗」成為基督徒。

提到疫情，王芷蕾說：「你們現在就像在前線作戰的戰士，非常辛苦，我的心情跟著家鄉同胞，一樣的起伏不定。」儘管美國現在沒有硬性規定要戴口罩，她說前兩天一家人去餐廳，看著服務人員不戴口罩，她的心裡還是覺得怪怪的，她呼籲國人還是要繼續戴口罩，千萬別鬆懈。