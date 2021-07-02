環保署2日進行台南市柳營科技工業區開發計畫環差專案小組會議，台南市政府預計規劃興建焚化爐及廢棄物處理設施，增加接收工業區內及區外事業廢棄物進行處理，不過環評委員認為，南市府應評估引用最新廢棄物焚化處理設施及污染控制技術，待相關評估內容補齊後，9月底前補正後擇期再審。

開發單位台南市政府表示，由於第一期及第二期園區產業用地已全數出售已營運，廠商共計45家，已營運面積為72.60％。由於工業區進駐廠商事業廢棄物現在委由其他區域協助處理，但現有規劃接收的永康資源回收廠使用率已達九成，未來無餘裕再處理柳營科工區新增廢棄物。

南市府最新規劃，要在柳營科工區內興建每日80公噸焚化爐，並設置灰燼掩埋場，增加收受區外事業廢棄物進行處理 。

南市府指出，事業廢棄物將由現在的委外處理，在未來焚化爐興建完成啟用後，轉為科工區內自行處理，並可接受鄰近地區的事業廢棄物，未來可收容永康科技工業區、樹谷園區、新吉工業區、七股科技工業區等區域產生事業廢棄物。區域內產生的一般廢棄物會維持委外處理，由區公所清潔隊協助清運。

不過環評委員認為，由於新焚化爐會接收區域外事業廢棄物要求開發單位評估訂定園區外廢棄物接收標準、品質查核、運輸時段、退運及監督管理等作業機制，納入環境管理計畫，並說明一般事業廢棄物、有害事業廢棄物流向管道及去化處理規劃。

環評委員也要求開發單位，重新評估引用最新廢棄物焚化處理設施及污染控制技術等，依據最新各項環境品質標準，包含空氣、廢水、廢棄物等，重新進行本案變更後對環境之影響評估及減量推估，並檢討改善整體環境保護措施及環境監測計畫。