美國「消費者新聞與商業頻道」（CNBC）報導，1架波音737貨機2日由於發動機故障，緊急於檀香山（Honolulu）附近的海面迫降，機上2名飛行員皆已獲救。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，這架航班編號為Transair 810的波音737貨機在起飛後，報告遭遇發動機故障，並於返回檀香山途中，在當地時間2日凌晨約2時30分（台灣時間同日晚間20時30分）被迫於水面迫降，機上2名飛行員稍後都被美國海岸防衛隊救出。

《夏威夷即時新聞》（Hawaii News Now）表示，其中1名飛行員被美國海岸防衛隊空中後送至檀香山的皇后醫療中心（Queen's Medical Center），狀況不明；另1名飛行員則由船隻帶回岸上並送醫治療，他身上有多處撕裂傷，傷勢嚴重。

《夏威夷即時新聞》還指出，這架波音737自檀香山的丹尼爾．井上國際機場（Daniel K. Inouye International Airport）起飛，預計飛往卡胡魯伊（Kahului），最後在距離歐胡島（Oahu）卡雷羅亞機場（Kalaeloa Airport）約2英里（約3.22公里）處的海面迫降。美國海岸防衛隊則在此行動中出動了1艘船艦、1架直升機和1架C-130運輸機。