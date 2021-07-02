台北市環南市場大規模篩檢後，發現有41人確診，今天(2日)緊急封閉消毒，引發全國民眾關注。台北市長柯文哲對此表示，對今天的確診數字，不要太緊張，這是大規模篩檢的必然結果。

柯文哲2日在臉書貼文表示，他當外科醫生30年，早就養成一聽到電話鈴聲立刻醒來的習慣。今天凌晨一點多，他接到電話通知環南市場PCR篩檢出41位確診者，北農相關的一、二市場則是11人，其中有4例因為CT值超過30，可能是感染後的殘留，傳染力應該很低，因此中央也認定為舊案，不再編列案號。

柯文哲接著表示，第一時間，下令環南市場休市3天，只出不進，並請警方維持秩序。再來安排確診者到防疫專責旅館隔離，進一步匡列接觸者，今天要完成所有確診者疫調。他認為，最近北市新增案例高達50%與市場相關，很可能萬華前一波疫情傳到北農第一、第二市場，再傳到環南、或其他傳統市場。因此過去12天，台北市啟動了批發市場防疫專案。

柯文哲指出，將先在農畜漁花四大批發市場做5100多例的大規模快篩，快篩陰性就先打疫苗，共打了1.4萬人。因為打疫苗，需要10至14天，才會有保護抗體，在此之前仍可能感染。所以7月1日起再做1.1萬多例PCR，把可能的感染者挑出來，防止再傳染。

柯文哲指出，先全面打疫苗封住未來的感染風險，再往前清理感染者。否則將陷入一篩再篩，耗費大量人力物力，但是確診者也不斷出現的窘境。兩面作戰的結果，永遠無法止血。快篩、全面疫苗施打、普篩PCR、疫調、匡列、隔離，一步一步抓出潛伏黑數。因此今天的確診數字，不要太緊張，這是大規模篩檢的必然結果。我們已經在這區的市場工作者全面施打疫苗，再把社區潛伏的黑數也抓出來，才有解決的一天。

柯文哲呼籲，各位市場的朋友，辛苦了！我們會努力，讓各位儘快安全、安心的回到工作崗位。