台北市環南市場爆發群聚感染，無黨籍立委林昶佐砲轟台北市長柯文哲時，反被環南市場自治會長搶麥克風嗆爆，未料，政治評論員溫朗東加碼嗆柯文哲「鬆開狗鍊」。國民黨文傳會副主委黃子哲嘲諷，溫朗東的「舔」加上林昶佐的「捧」，堪稱民進黨的「東昶二人組」，相信以後進入市場，一定滾的快。

黃子哲表示，因為林昶佐非但沒讓在地人感受到在幫忙做事外，先前衛福部次長石崇良說萬華是疫情破口，汙名萬華的不當發言引起公憤，但出身萬華的立委林昶佐，不僅沒對石崇良大加撻伐，為萬華人出口氣，反而還怪罪是「國民黨立委故意簡化問題想找破口來獵巫」。

黃子哲痛批，這簡直是把民進黨政府捧在手心，卻把萬華人踩在腳下，今天自治會長未必是幫柯文哲說話，但絕對是不滿林昶佐只會當綠營側翼，卻不盡力幫地方防疫而來開嗆。

黃子哲嘲諷，幸好林昶佐不孤單，另一位綠營側翼溫朗東立馬給予溫暖的支援，溫在臉書上直指是柯文哲遞麥克風給會長為其護駕，之後再加碼嗆聲柯文哲是「鬆開狗鍊」。

黃子哲指出，實際上，當時會長氣不過林昶佐只會講幹話，便主動從柯文哲手中拿走麥克風開嗆，這樣能硬拗是柯精心設計找會長來護駕，溫朗東不是卡到陰，就是眼睛業障重，才能說出這種充滿靈異的鬼話。

黃子哲說，溫朗東所謂的「鬆開狗鍊」，便是暗指市場自治會長是柯文哲的狗，柯給麥克風，是放狗咬人，這對會長是人身攻擊，甚至是公然污辱，對一個飽受疫情之苦、只是想幫市場爭取權益的小民，是極為卑劣又殘忍的傷害。

黃子哲砲轟，溫朗東的行徑擺明在護航林昶佐，而且使用的手段十分粗糙下流，怎麼有臉說該會長是在護駕、指控柯文哲是「鬆開狗鍊」？依此邏輯，那溫朗東胡亂咬人，豈非民進黨忘了好拴緊狗鍊？

黃子哲批評，為了捍衛主子蔡英文總統以及民進黨的政權，綠營側翼的附隨政黨、網軍、名嘴等，只要非我族類就殺紅了眼，對於民進黨政府則極盡護航或狗腿之能事，比如溫朗東不久前大讚陳其邁為「防疫縣市長的典範」，這已經到了「超捧入舔」的層次，未來必定有機會在綠營啃更好的食物。