賴雅妍螢幕角色多變。（三立提供）

賴雅妍期待愛情。（三立提供）

賴雅妍很懂得生活。（三立提供）

王傳一劇中公主抱賴雅妍。（三立提供）

賴雅妍和王傳一很有默契。（三立提供）

賴雅妍劇中飾演林孫煜豪的姊姊。（三立提供）

賴雅妍拍攝中的《三隻小豬的逆襲》將殺青，過程中正好歷經疫情爆發，她2日坦言隨著天氣愈來愈熱、疫情起起伏伏，很多事情要去解決、擔心，還好防護做得好。由於賴爸曾開中藥行，她防疫期間會帶很多中藥包分享給大家，和王傳一也會互做類似刮痧的拍打術，儼然像是劇組的暖心小護士。

她和王傳一曾同門也合作多次，因為太熟悉彼此，剛開始演情侶還有點不好意思，不過好處是默契非常好，很多可愛的橋段，他們在鏡頭內常自然而然的笑場，這也是吸引觀眾地方。劇中她談起戀愛會像少女般一樣嬌羞撒嬌，她說剛開始很彆扭，雖然想切腹，但演久了也覺得很自然。

劇中王傳一對她公主抱，她笑說王傳一常怕施力不當引起腰部舊傷復發，每次要拍這場戲，王傳一收到劇本就會畫線傳給她，提醒她要努力瘦身，他在拍戲空檔也會跑步鍛鍊。這4個月拍下來，因為天熱加上疲累吃得少，目前已瘦5公斤，殺青後最想睡到自然醒，也希望膚色趕快白回來。

這次角色在家中排行老二，生活中她也是老二，更能感同身受，演起來讓許多觀眾很有帶入感。她笑稱，現在的工作狀態就是想證明自己的心情，一般的爸媽很容易忽略老二，以致於自己也容易忽略自己。

以前她都會跟爸媽開玩笑說，姊姊小時候喝的牛奶都比她貴，「從小就用姊姊剩下來的東西，我都是被隨便的，現在我比較會用撒嬌方式跟爸媽說『姊姊都有，我也要』、『弟弟有的，我也想參與』，這都是家人之間的情緒，所以老二好像都比較Man或反骨，我相信很多人都會有老二情結」。

單身的她，對感情抱持佛系態度，笑稱爸媽已放棄催婚，她也沒考慮凍卵，未來如果有一天要結婚是否會公開？一切會看另一半決定。她因為喜歡喝咖啡，還曾到國外上課，但從沒想當成副業來做，「我常說，如果有副業了，表示我演員這行幹不下去」。

她坦言做生意不是她的專長，「我爸說，我做生意一定會失敗，因為我沒金錢觀念，雖不熱中，但我還滿懂得生活，很多人防疫在家覺得無聊，我完全不覺得，光想吃什麼就超忙」。