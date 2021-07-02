總統蔡英文在7月1日公布7月新制，包括育兒新制、居住正義新制、房地合一稅2.0與實價登錄2.0，意外引發議論。時事評論員李正皓表示，當蔡英文開始在做行政院長在做的事情，她和行政院之間有種干戈的感覺。

李正皓1日在《關鍵時刻》節目中表示，對蔡英文來說，她其實分得很清楚，總統的職權是外交、國防，還有兩岸，行政院長的職權是內政，所以她對這些事情切得很清楚的，所以可以常常看到行政院院長蘇貞昌出一些梗圖，有政府會做事等等。

李正皓接著表示，蔡英文7月1日在臉書貼出關鍵新措施，包含孕婦、房地合一税、實價登錄2.0，這些百分之百都是內政的職權。我們過去常常笑蔡英文說，其實蔡英文對外交的興趣，比內政來得大很多。而蔡英文貼出政府新措施，很清楚，完全是針對年輕人或年輕夫婦，他們就是在守護選票，甚至連8萬到9萬的外送員也開始打疫苗了。所以對民進黨來說，他們很清楚現在支持度在流逝，所以要把支持度拉回來，像房地合一税、居住正義、育兒等，也全都是年輕人的票。

李正皓指出，蔡英文開始做行政院長在做的事情，疫苗防疫，應該是行政院長要處理；這些居住正義，也應該是行政院長要處理。當蔡英文把疫苗、防疫一手攬下來了，光是疫苗採購政策，蔡英文說要開門，食藥署卻去給人家關門，明顯感受到蔡英文跟行政院有種衝突的味道，甚至她和行政院之間有種干戈的感覺。