《我的室友是九尾狐》張基龍。（愛奇藝國際站提供）

《我的室友是九尾狐》張基龍。（friDay影音提供）

串流媒體時代來臨，不少OTT平台開始推出自製電視劇，新人演出機會增加不少，以韓劇為例，不像以往電視台要考慮國內收視率和海外版權，男主角大多只敢啟用一線韓流偶像，現在愈來愈多小鮮肉的機運著實令人稱羨，出道沒多久就當上主演，但也不免遭到觀眾用放大鏡嚴格審視。

「小宋仲基」宋江2017年憑藉《她愛上了我的謊》正式出道，才4年就已主演《喜歡的話請響鈴1＆2》、《Sweet Home》、《如蝶翩翩》、《無法抗拒的他》5部電視劇，還恰巧都是在Netflix播出，被外界稱作是「Netflix兒子」。但《無》劇開播後，遭到不少韓網友指責，認為他表情不夠生動、口條又差，應該先練練演技再繼續接新戲，不過海外卻是兩樣情，高掛Netflix熱播前10名，直呼在劇中飾演渣男的他，「真的讓人看了很有暈船感」。

另一位同樣擁有185身高加上帥氣臉蛋的張基龍，最近也是新作不斷，光是今年上半年就推出1部電影《酸酸甜甜愛上你》和1部電視劇《我的室友是九尾狐》，還正與宋慧喬拍攝《現正分手中》。不過他也難逃被批評的命運，在《九尾狐》中的演出，挨轟像個木頭人，講台詞的語調沒有高低起伏，認為他經過這麼多部戲的磨練，應該要有進步才是，但也有粉絲出面緩頰，表示他在《告白夫婦》和《過來抱抱我》中的演技就很不錯。

韓團「ASTRO」成員車銀優出道就因為精緻的外貌，獲封「臉蛋天才」美譽，出道前他曾在電影《噗通噗通我的人生》中亮相，也和師姐金賽綸合作過網絡劇《To Be Continued》，出道後則是連續3部作品《我的ID是江南美人》、《新入史官丘海昤》、《女神降臨》都擔任男主角，雖然因此收穫不少粉絲，但也幾乎每次播出，演技必定受到吐槽，指他經常在劇中「面癱」裝酷，台詞功底又不足，建議他下次可以先演配角，跟前輩們多多學習。