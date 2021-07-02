美股恐慌指數VIX於2021年Q2的最後一個交易日收在15.8點，和2019年Q2最後一個交易日的15.1點非常接近，研究公司DataTrek Research根據歷史經驗統計，VIX在7月的第3周往往都會飆升，建議投資人盡可能在7月股市上揚之際獲利了結，並在8月時趁機逢低買進。

DataTrek近日在官方的部落格上表示，VIX今年Q2收在15.8點，和2019年同期的最後一個交易日15.1點極為接近，而在這段時間中，經歷了疫情、經濟動盪、數兆美元的財政刺激，以及前所未有的央行貨幣政策。

DataTrek指出，依往常來看，7、8月的市場波動一向趨於劇烈，往往會隨著暑假的到來，而漸漸的缺乏流動性，致使市場波動擴大，導致投資環境愈趨困難。

根據自1990年以來歷史經驗統計，就平均來看，VIX的確會在6月底至8月底之間上升：1990年代時，平均上漲18%，2000年代上漲9%，2010年代上漲17%。1990年代和2000年代，VIX在7月、8月平均皆高於Q2最後一個交易日，而2010年則是8月普遍較高，7月反而略低於6月。

由於VIX的上升，通常會伴隨著美股的下跌，因此DataTrek建議投資人可以注意8月6日和25日，根據歷史經驗統計顯示，這2天的波動將會特別高，也就代表可以適時的逢低買進。

從統計來看，VIX將會在Q2最後一個交易日後的第26和39個交易日觸頂，前者為3個時期皆是一致性的現象，後者則為1990年代、2010年代。

DataTrek認為，VIX會在上述所言的時間內，產生這樣的波動性，主要是因為假期和Q2的財報周，8月的第一周是美國東北家庭旅遊的旺季，導致市場流動性降低，推升波動性，此外，美國多數公司都於7月底前公布了財報，資訊真空的期間可能也將對波動性，起到一些推波助瀾的作用。

因此綜合上述歷史經驗統計所得來的訊息，VIX通常會在7月的第3周之後竄升，呼籲投資人趁7月股市上漲之際先行獲利了結，再於8月時逢低買進。

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