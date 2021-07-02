演員群幫陳美鳳慶生。（民視提供）

製作人鄭文騰、黃錦鳳及演員群幫陳美鳳慶生。（民視提供）

民視執行副總許念台贈送168顆紅蛋祝福陳美鳳。（民視提供）

洪都拉斯剝紅蛋給壽星，王彩樺送禮。（民視提供）

陳美鳳希望自己早日脫單。（民視提供）

陳美鳳慶生，收到滿滿的禮物和祝福。（民視提供）

7月1日生日的陳美鳳，當天仍趕著拍民視八點檔《黃金歲月》，不過她從外景回到棚內，生日驚喜一波波，梳妝室堆滿的禮物、化妝鏡貼滿祝福便利貼及《美鳳有約》班底線上視訊慶生、姊妹淘秘密現身，滿滿的祝福讓她感動落淚。

好人緣的陳美鳳收到林心如及言承旭、藍心湄等人的祝福影片，林心如提到認識好多年，第一次沒有陪她過生日，希望她主演的《黃金歲月》收視率節節高升；言承旭則說今年是跟陳美鳳認識的10周年，希望兩人可以有更多的10周年，希望她開心；藍心湄則說很久沒有化妝，為了陳美鳳生日祝福影片，邊錄影邊化妝，妙語如珠也讓陳美鳳笑到噴眼淚。

陳美鳳表示，身邊朋友對他很好，以往生日都從6月底開始慶生到7月，整個月沉浸跟家人還有好友們的聚會，但今年因為疫情關係，無法跟大家見面，原以為今年生日就以工作為重不特別過了，沒想到一進到《黃金歲月》劇組的化妝室，座位上的花束、高粱酒、生日蛋糕、生日卡片等滿滿驚喜。

民視執行副總經理許念台提著一籃168顆紅蛋，祝她「生活圓圓滿滿、事業生生不息」，陳美鳳感動說，第一次生日收到這麼喜氣的紅蛋，拍戲很需要補充蛋白質，一天可以吃好幾顆。《黃金歲月》製作人鄭文騰及黃錦鳳還有演員王彩樺、王中平、洪都拉斯、Gino都等她進棚獻上生日祝福。

洪都拉斯當場剝紅蛋給壽星，他表示認識陳美鳳很久了，第一次在戲劇上合作，相當開心，期待未來在劇中有更多情感戲，陳美鳳則回說「都好都好，只要不要讓我笑場就好」。王彩樺收工後特地留下來，她表示以前受陳美鳳的照顧，她準備一款香水，「希望她每天聞香香，願望都實現」。

慶生驚喜連發，客串《黃金》的張瓊姿與向娃、李明依、紀寶如等好友帶著Lady M蛋糕現身，張瓊姿表示，陳美鳳一直以來都是這樣給身邊朋友驚喜，這一次她主演《黃金歲月》，除了準時收看播出以外，在生日當天一定要送上最即時祝福。

陳美鳳透露，生日願望就是疫情趕快平穩，大家跟身邊的人都能夠好好吃飯、聊天，第二就是《黃金歲月》收視長紅繼續創新高，單身的她也羞認「好想脫單」，希望遇到一個能夠把全世界都給她的男人。