環南市場爆41例確診，北市府記者會2日公布累計97例，但北市議員許淑華打臉實際已107例，市府竟辯因有些人不是攤商身份，另外爆增的41例中，有30例是打完疫苗後PCR篩檢陽性確診，市長柯文哲還敢說大部分不是攤商、是捆工，但攤商告訴她「大部分就是攤商！」痛批柯至今還在說謊。

環南市場累計107例確診，已超越北農103例確診，許淑華揭露，2日公布PCR驗出41例確診者有30例，分別在6月25、28、29日打了疫苗，但柯不疫調、不匡列、不擴大篩檢、只打疫苗，完全就是錯誤的政策，柯還敢說陽性確診的大部分不是攤商，但攤商員工已跟她說其中大部分確診者就是攤商，柯竟然到現在還在說謊、傲慢、嘴硬。

許淑華說，她6月18日就已提出市府4大缺失，並要求即刻起要確實疫調、匡列、擴大篩檢，把確診黑數找出來，柯不做就是不做，從頭到尾只給攤商打疫苗，但攤商們早就確診了，打疫苗究竟有何用？不圍堵、放任病毒流竄就是環南失守的主因。

「到現在還再耍嘴皮！」許淑華痛批，她完全不能認同柯這種命定論的論調，什麼叫做環南市場41人確診是「預料中的事」？明明就是因柯的傲慢和不作為所導致；基本功不做，只顧著創新口號，到現在還在耍嘴皮，有這樣剛愎自用的柯，環南爆炸才是「預料中的事」。

她還說，環南截至1日累計確診66例，到2日變107例，但1日市府還只敢公布56例，說是因有些人不是攤商身份，可能只是周遭攤商或有去環南的活動史，居然還在美化數字。

她說，這幾周環南就是不斷上演確診者家屬沒被匡列，繼續去擺攤，導致附近攤商嚇得半死、怕被感染的戲碼，且從6月18日起到7月1日，柯市府都沒針對環南做過任何1次篩檢，甚至連造冊上的1054人都還有264人沒有篩完。

許淑華怒轟，柯竟說快篩篩1次接著打疫苗「都在計畫內」，講得理直氣壯，但事實證明了不擴大篩檢，沒找出確診黑數是錯誤政策，一直到中央出馬協助篩檢，1日才一口氣篩了2786人，結果41人陽性確診，柯市府的擺爛不作為導致這41人生命安全受到威脅，也讓疫情一發不可收拾，全國三級警戒在7月12日即將到期，但台北市民脫離疫情苦海卻遙遙無期。