女星鍾麗緹是演藝圈著名性感美魔女，有過3段婚姻並先後生下3個女兒，大女兒張敏鈞23歲、二女兒張思捷12歲和小女兒張凱琳11歲，50歲的她仍維持曼妙身材；最近鍾麗緹分享和二女兒、小女兒的母女合照，2愛女顏值被讚快追上混血大姊，舉手投足都有女神媽風範。

鍾麗緹從出道以來事業幾乎一帆風順，有多部經典代表作，外型豔麗的她也成為不少男性的夢中情人。她的感情生活也宛如電視劇般精彩，1998年和Glen Ross有一段婚姻，生下大女兒張敏鈞（Yasmine Ross），2002年離婚；2004年再嫁台灣音樂製作人嚴錚，先後生下張思捷（原取名嚴稚晴）、張凱琳（原取名嚴稚稜），但也在2011年結束婚姻關係。

鍾麗緹在微博曬出和二女兒、小女兒的母女合照，女兒們長大顏值也升級。(圖/ 摘自鍾麗緹微博)

鍾麗緹二女兒張思捷12歲和小女兒張凱琳11歲。(圖/ 摘自鍾麗緹微博)

之後在2015年的真人秀節目《如果愛》中，和現任丈夫張倫碩日久生情，同年被拍到甜蜜出遊便大方任愛，隔年11月在北京舉辦婚禮；後來鍾麗緹在結婚一周年時，宣布3個女兒都跟丈夫姓張；除了大女兒張敏鈞到國外工作，鍾麗緹和張倫碩、2愛女一家四口在一起生活。

今（2）日下午鍾麗緹分享和2愛女拍的時尚美照，自豪地說，「女兒們長大了，哈哈哈，祝大家周末快樂」；母女3人對著鏡頭舉手投足都架式十足，而張思捷和張凱琳雖然分別才12歲和11歲，但兩人顏值承襲媽媽的美女基因，快追上和鍾麗緹長最像的混血大女兒張敏鈞。

鍾麗緹大女兒是混血兒，也被外界認為是跟她最像的。(圖/ 摘自鍾麗緹IG)

不少鐵粉像是看著鍾麗緹女兒長大一樣，紛紛留言誇讚，「老二氣質甜美，老三美cool girl，真的太好看」、「嘟嘟唇真的太愛了」、「女兒們越長越好看」、「完美遺傳」、「女神依舊燦爛，老二高級感，老三甜心」。