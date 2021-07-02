環南市場突傳41人新冠疫情確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日上午趕往現場了解最新狀況，並與台北市長柯文哲召開臨時記者會。不料，立委林昶佐突批評柯文哲防疫「講廢話」，反遭市場自治會長怒嗆「你來關心過嗎？騙肖欸」。民眾黨立委蔡壁如對此在臉書表示，林昶佐這個時候出來挑撥離間，是環南市場自治會會長發火怒斥的真正原因！

蔡壁如表示：「6月18日我和和平醫院快篩快打部隊到環南市場進行篩檢時，環南市場自治會會長林勝東在旁邊和我聊了很久。我們談了許多，不外乎就是關於篩檢造冊、市場攤商的心情和疫情發生以來，種種工作、生活上的不安和焦慮，很多在環南市場謀生的人，他們這輩子就是靠著這份工作在養家活口。」

蔡壁如指出：「林勝東會長花了很大的心力和時間，和市場內每一個攤商去溝通、去安撫每個不安的情緒…好不容易說服了大家出來造冊、快篩，這所有的一切，都需要中央和地方的通力合作。」

蔡壁如特別強調：「好不容易說服市場內的攤商願意接受造冊、出來篩檢，但是這位萬華區立委不應該在這時候出來挑撥離間啊。」

蔡壁如解釋說：「就像林勝東會長說的：我們在拼命的時候、我們努力花時間勸說這些甘苦人的時候，這位立委在做什麼呢？有沒有真的到過現場關心過大家？什麼都沒有努力過的人，在這時候，憑什麼跳出來指責認真防疫的人？！如果只是為了作秀，大可不必！這才是環南市場自治會會長林勝東怒斥林昶佐立委的真正原因！」