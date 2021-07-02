彰化檢警全力追查喬友火警有無人為疏失，業者於火警發生後是否善盡疏散責任。（謝瓊雲攝）

彰化喬友大樓無情惡火，波及樓上防疫旅館，濃煙帶走4條人命，《火神的眼淚》真實上演震撼全國，檢警追查有無人為疏失，火警發生後業者有無善盡疏散責任；針對防疫旅館負責人蔡進峰、2名員工和大樓管理員等人進行約談偵訊，訊後諭知蔡進峰以100萬元交保、大樓管理員限制住居。

彰化縣消防局和檢警2日都進入火場調查，消防局火場調查鑑識結果尚未完整出爐，但不排除人為縱火可能，檢警也二度勘驗現場，並根據監視器畫面傳喚約談相關人士與可疑出入份子到案說明。

檢警陸續傳喚、約談防疫旅館2名員工、大樓管理員，與負責人蔡進峰，和可疑份子等10多人到案說明，以調查釐清有無人為縱火可能，及火警發生後，業者是否有善盡疏散責任，晚間10點半經檢察官楊聰輝複訊後，將蔡進峰列為被告，大樓管理員限制住居，其餘皆請回。

彰化地檢署指出，經檢察官訊問後，認被告蔡進峰身為防疫旅館負責人，於大樓防火警鈴發報後，誤認係他人誤觸警鈴，乃以廣播通知住客為警鈴測試，後發現確實有起火，竟未善盡疏散住房人員之責任，涉有過失致死及過失傷害等罪嫌，惟無串供、滅證及逃亡之虞，諭知交保100萬元。究竟有無人為縱火？檢警仍要進一步偵辦調查。