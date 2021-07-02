41歲香港女星張柏芝擁有一張令人羨慕的盛世美顏，感情生活也相當精采，至今仍不知其第三胎兒子生父為何人。近日她更被網友捕捉穿著黑色西裝外套現身婚紗店的身影，大讚她本人超美，氣質好又溫柔。

張柏芝近日為大陸綜藝節目《讓生活好看2》現身婚紗店取景，女神降臨讓全店員工都興奮不已，婚紗店店長忍不住將張柏芝美美的側拍照上傳網路與大家分享，透露張柏芝將在節目中為女粉絲親自挑婚紗，還大讚張柏芝本人超美，氣質好又溫柔，根本就是女神！

張柏芝現身婚紗店錄影被捕獲，無P真面目引熱議。(取自微博)

然而前陣子才深陷懷孕傳聞的張柏芝，就被發現整個人消瘦不少，瘦到腳掌上青筋明顯浮起，少了修圖軟體依舊美到驚人的臉蛋，也同樣吸引網友熱烈討論「這臉絕了」、「錄節目應該不是素顏吧，但好美」，但亦有人認為張柏芝瘦到有些老態，「她臉要胖一點才好看，老了混血感就出來了」。

張柏芝也在這集節目中以過來人身分，給即將結婚的粉絲人生建議，「什麼都不要想，跟著你的心去走，我覺得你將會快樂很多，也不要有計算，不要計較結了婚你愛不愛我，誰愛誰多一點，沒有，你們兩個已經合體了。」她更坦言當年與前夫謝霆鋒結婚太過突然，所以來不及緊張。