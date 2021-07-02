環南市場疫情擴大，指揮中心指揮官與台北市長柯文哲聯手視察，成立聯合指揮所，臨時記者會上林昶佐打斷柯文哲發言，並拿起麥克風痛罵柯，對此腸胃科醫師也笑林昶佐真的丟臉，但直言「他有一句話確實說對了」，示警其實很危險。

台北市立聯合醫院忠孝院區主治醫師陳昶宇在臉書PO文「環南市場群聚擴大，北市疫情升溫」，他指出，這幾天自己一直有提到，台北市未掌握、不明社區感染源的個案比例每天都高達60%以上，又缺乏擴大篩檢、疫調與匡列隔離，就是疫情二度失控前兆，尤其是PCR陽性的41人中，有70%Ct值小於25，病毒濃度驚人，容易傳播，整體陽性率也高於全台0.2%左右。

陳昶宇說，柯文哲提到的快篩、打疫苗、擴大篩檢順序完全錯誤，苗栗、屏東、高雄一開始就PCR擴大篩檢匡列並隔離，難道是做辛酸的？他指出，就連屏東都能每天篩到2、3000人，北市為何做不到？做不到的話就應該提早聯合中央跟周邊縣市合作篩檢。

陳昶宇最後表示，雖然林昶佐今天被打臉，沒去關心人家還湊熱鬧真的丟臉，但至少他說的「現在才成立中央北市聯合指揮所已經太慢了」，確實沒說錯，陳昶宇說，當前別再糾結施打疫苗，當一個地方變成熱區，擴大篩檢、疫調、匡列隔離才是最重要的。