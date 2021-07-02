騎士輕輕倒下製造假車禍。（圖／翻攝自爆料公社）

時下假車禍頻傳，就有一名轎車車主的行車紀錄器，日前正好拍到一起超扯碰瓷，還將影片PO上臉書社團「爆料公社」，希望網友們幫轉PO，提供給事發車主，免得成了冤大頭，平白無故拿錢給騙子。

影片中可見，騎機車的男子，原本好好的騎在車道上，看到前方停在路邊車格裡的轎車車主，打開車門人站在車外，竟然騎靠近後右手一伸，故意去碰觸車子，然後機車輕輕放倒，來個優雅摔，一看就是個老手。

惡騎士超扯碰瓷全被後車錄下。（影片取自爆料公社）

該騎士以為碰瓷演得很完美，沒想到過程全被後方原ＰＯ的座車行車紀錄器，拍得一清二楚，原ＰＯ發文說「還好有錄到，不然還真的有理說不清，要不然不知道那個車主要被騙多少」。

原ＰＯ將影片上網後發文問，現在的法規怎麼處理假車禍碰瓷？難道只能證明車主不用賠錢嗎？如果是這樣，他們也是沒損失，應該還要有嚴重的懲罰才對。但他不佩服：「哇！真摔欸！不去當特技演員可惜了......」、「這有練過的，還小跳步減緩落地傷害！」、「沒領到紓困補助，靠自己賺嗎？」