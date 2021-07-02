環南市場暴增41例確診，台北市長柯文哲2日晚間發臉書表示，最近北市新增案例高50％與市場相關，很可能萬華前一波疫情傳到北農第一、第二市場，再傳到環南、或其他傳統市場，若一篩再篩，將耗費大量人力物力，確診者也不斷出現，永遠無法止血，因此先採全面打疫苗，封住未來的感染風險，再往前清理感染者。

柯文哲說，當外科醫生30年，早就養成一聽到電話鈴聲，立刻醒來的習慣，2日凌晨1時許，他接到電話通知環南市場PCR篩檢出41位確診者，北農相關的一、二市場則是11人，其中有4例因為CT值超過30，可能是感染後的殘留，傳染力應該很低，因此中央也認定為舊案，不再編列案號。

柯說，第一時間，他下令環南市場休市3天，從這刻起，只出不進，並請警方維持秩序，再來安排確診者到防疫專責旅館隔離，進一步匡列接觸者，2日要完成所有確診者疫調。

柯說，其實當社區裡還有潛藏的感染源，疫情可能隨時復發，批發市場，人數多、組成複雜、流動性高，甚至來自各縣市，這個月我們花了很多時間做跨縣市疫調的整合，才逐漸拼湊出疫情的全貌。

柯說，先在農畜漁花4大批發市場做5100多例的大規模快篩，快篩陰性就先打疫苗，共打了1萬4000人，因打疫苗需要10 至14天才會有保護抗體，在之前仍可能感染，所以7月1日起再做1萬1000多例PCR，把可能的感染者挑出來，防止再傳染。

柯說，快篩、全面疫苗施打、普篩PCR、疫調、匡列、隔離，一步一步抓出潛伏黑數，因此2日確診數字，不要太緊張，這是大規模篩檢的必然結果，先將這區的市場工作者全面施打疫苗，再把社區潛伏的黑數也抓出來。