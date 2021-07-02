花蓮縣一名人妻小玲（化名）經常需要接送兒子去醫院，因而認識了司機阿成（化名），兩人不小心擦出火花，在客廳擁吻與撫摸，小玲的丈夫察覺小玲有異樣，調閱家門口的監視器才發現被戴綠帽，不甘47年的婚姻不暇，憤而告上法院求償。花蓮地院判小玲與阿成須連帶賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，小玲的丈夫主張兩人自1973年結婚至今，婚姻存續達47年，而兩人的兒子為身障人士，因業務關係認識了醫院的接送司機阿成，沒想到，阿成卻明知小玲已婚，仍於2020年7月間多次大膽在他們家的客廳接吻與撫摸。

小玲的丈夫控訴，小成還於同年月間騎機車載著小玲出遊，以上的行為都已嚴重侵害他的人格權與配偶權，當時察覺妻子有不尋常之舉，經調閱客廳與大門的監視器後，才發現兩人的不當行為，且他與小玲結婚如此多年，始終對妻子保有信任且關係緊密，不甘心承受精神上極大的痛苦，遂向兩人提告求償100萬元精神撫慰金。

對此，小玲否認有與阿成親吻，但不否認有機車雙載，且監視器畫面也沒有直接拍到她有與阿成親吻，質疑丈夫透過監視器捕風捉影根本是誣陷，此行為也嚴重侵害她的隱私權；阿成則聲稱，他是因接送小玲的兒子去醫院才熟識，她絕對沒有破壞且介入他人家庭。

花蓮地院審理時，法官勘驗小玲丈夫所提出的監視器畫面，影片中清楚拍攝到小玲與阿成在客廳中有摟腰、男方臉部貼在女方胸前、兩人互捧雙臉互相靠近、嘴部親吻、親吻臉頰等等的行為，以此判定兩人的行為已逾越社會通念的「普通朋友」，酌情後，判兩人須連帶賠償30萬元為合理，可上訴。