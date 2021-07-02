衛福部長陳時中與台北市長柯文哲、北市副市長黃珊珊2日上午到環南市場視察，立委林昶佐突然現身想嗆聲洗臉柯文哲，卻出乎他所料，反被環南市場自治會長林勝東「連環炮」嗆翻。黃珊珊晚間發臉書表示，沒想到有人來搞政治口水，肯定林勝東心直口快、出言制止。

林勝東現場嗆爆林昶佐「騙肖、作秀、捧中央Ｘ趴」等語，引發廣大回響，黃珊珊表示，環南市場中繼搬遷到現在，去年前半年，她每周都去和攤商開會，解決硬體設備問題，所有的老闆都很幫忙她，他們快篩過，也打完疫苗，他們現在也管理的很嚴，但還是有漏洞。

黃珊珊說，此次來一起想辦法解決，沒想到有人來搞政治口水，阿東會長本就承受很大壓力，當然心直口快出言制止，環南市場和萬華一樣，沒人希望染疫，市府做的事，攤商也都很淸楚，現在有狀況，需要大家一起努力，不是分化和挑撥。

黃珊珊指出，柯市長和她在2日凌晨1時得知，環南市場 有41位PCR檢測結果呈現陽性，他們也直接下令警察局同仁到現場，落實只出不進的人流管制策略，同時也決議 休市三天，避免疫情擴散。

黃說，她要特別感謝亞東醫院、台北榮總以及台北聯合醫院團隊，謝謝在1天內，於4個地點完成7413件PCR篩檢，也要謝謝所有市場自治會的合作，休市3天對攤商的生計影響很大，但疫情當前，我們仍希望以最快速的方式阻擋傳播鏈。