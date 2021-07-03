北市好心肝診所爆違規施打疫苗爭議，遭市府重罰，台北市衛生局長黃世傑也因此受到廉政委員會調查。今（2日）黃世傑坦承，在防疫期間請假一個月，是聽從副市長黃珊珊建議以避嫌。對此，台大婦產科名醫施景中臉書特地發文聲援前任長官，強調黃是一個好人，不但做事有能力、有仁心，又凝聚醫院同仁向心力，若不是為了服務更多同胞，「何必淌這渾水？」

好心肝風波後，黃世傑請假一個月，今銷假備詢時承認，有市府長官找他討論，建議他用請假方式來避嫌。施景中晚間在臉書引用詩人李白的《行路難》中一句，「吾觀自古賢達人，功成不退皆殞身。」來力挺恩師及前任長官，並表示「痛心，但又徒呼奈何」。

北市好心肝診所爆違規施打疫苗爭議，遭市府重罰，台北市衛生局長黃世傑也因此受到廉政委員會調查。台北市衛生局長黃世傑。（北市府提供）

施景中回憶過往在台大醫院雲林分院時期，黃世傑擔任院長，為了以身作則，到任後，每次全院會議都提前5分鐘到，準時開始，從此沒有人敢遲到。主持會議都能掌握恰到好處，適時做出裁決，準時結束。「這是黃院長決斷能力的表現。」

另外有一次發生地震，病房廣播系統發生故障，當時醫院一位行政單位主任跟黃世傑報告，稱系統故障嚴重無法修理。黃到病房實地看過後，不採信主任說法，後來果然修好了，少花了近百萬元。施景中說，幾年後看新聞才知道，那位主任因為收受廠商不當利益而被收押。「這是他有識人之明，不會被蒙蔽的表現之一。」

施景中再舉例指出，雲林分院規模不像台大總院大，記得黃世傑當時立下一個不成文的規定，叫「五公尺原則」。要求所有同仁在院區內看見，在五公尺外就互相打招呼，不能低頭裝做沒看到。久而久之，大家就像一個家庭，讓施景中當年要調回總院時，還覺得依依不捨。

看到今天黃世傑被請假避嫌的新聞後，施景中強調他真是一個好人，「說真的，如果懲處確定，我想分院同仁、雲林鄉親一定會北上抗議了。」並指當年如果不是為了服務更多同胞，黃世傑院長大可循其他資深教授或副院長模式，到私人醫院去做院長或顧問，薪資地位都高，「何必淌這渾水？還不是為了眾生。」