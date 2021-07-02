隨著標普500指數、那斯達克指數在2021年第二季底創下歷史新高，並創連續5季正成長，但隨著基期逐步墊高，許多華爾街專家擔憂高通膨以及可能企業獲利放緩等因素，對於高漲的風險資產價格恐有衝擊。對此，一份有「黑天鵝指數」之稱的偏斜指數(Skew index)在上周創下歷史新高紀錄。

據金融時報報導，Refinitiv資料顯示，有部分投資人擔憂不斷高漲的美股表現，紛紛買進賣權避險。黑天鵝指數上周創下170.5點歷史新高後，本周三拉回至161.8點，仍遠高於過去30年平均值119點。黑天鵝指數為芝加哥選擇權交易所(Cboe)編製，一般數值落在100~150點。

美國銀行近期一份客戶調查指出，基金經理人所承擔風險，已經快創下2001年調查以來新高，現金比重落在3.9%，創下過去10年最低。同樣由Cboe編製的「恐慌指數」波動率指數(VIX)於7月1日下滑2.21%、收15.48點，創2020年2月19日以來、也就是疫情前美股最高點收盤新低。

不過，報導指稱該指數預測行情能力不佳，2020年疫情所造成得恐慌，投資人撤出期權交易同樣推升指數上揚。摩根士丹利跨資產策略長Andrew Sheets表示，通常夏季美股流動性不佳，因為大部分投資人會在這時間出門度假，而不是選擇進場交易，該指數上漲很可能是投資人為了買保險。

LPL Financial市場策略長Ryan Detrick曾指出，過去10年，在5~10月這段期間，都是標普500指數最疲弱的時期，但隨著美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市下，加上經濟復甦強勁，大型投資機構有機會逢低加碼。Ryan Detrick報告也顯示，過去10年有8年，在這6個月整體是上漲趨勢。