根據內政部消防署的統計，2020 年一月到十一月居家火災成因，電器引起的火災就佔了 2626 件，位居第一。除了使用習慣不良，也跟插座、電線是否老舊走火有很大關係。

＊電線走火的原因大抵上歸類三種：

1.插座插頭堆積灰塵，兩極迴路通電燒熔絕緣樹脂，導致火災。

2.高功率電器同時啟用，電流過大超過負載，電線發熱起火。

3.插頭沒插好導致電阻過大，局部發繞產生過熱起火。

這一次開箱 Brook Livin 推出的 WIRECARE 宅電防護員，10 秒就能產生燈號判斷插座狀態，就像家用插座的體溫計或血氧計。實際上手體驗和操作機制，就看看文章詳細解析吧。

宅電防護員的外包裝看起來很像小巧的路由器、變壓器。蒂芬尼色系讓生活感和親近感提升不少，一反「工具」的刻板印象。

正片包裝就是產品的全貌，背面則很親切地顯示使用方法和注意事項。以及適用的電壓、頻率以及製造資訊。注意看，這顆可是 Made in Tawian。

外紙套脫去，掀開後就只有 WIRECARE 本體一只，底下說明書一本。說明書有三種語系，英語日語也會通啦。但我個人覺得最厲害的還是在簡單明瞭的本體設計上。

外殼為白色 PC 聚碳酸酯材質，外觀為霧面消光處理，不沾指紋。

這裡也把整體規格列上：

-偵測電壓範圍：100V – 240V

-偵測頻率範圍：50Hz – 60Hz

-插頭適用：台灣、美國、日本

-尺寸：10 x 10 x 3.5cm

-重量：約 190g

側面的指示燈顯示WIRECARE 宅電防護員將燈號分為 8 段共三種等級（科技狗提供）

最關鍵的一側，就是側面的指示燈顯示。WIRECARE 宅電防護員將燈號分為 8 段共三種等級，等等會詳細說明。

正面則有一檢測按鈕，也是唯一的按鍵。背面詳細記載適用電壓與頻率之外，還有開孔作為散熱使用。

至於 WIRECARE 宅電防護員如何使用呢，不需要三用電錶、不需要螺絲起子、不需要一字起子。那些怕觸電的也不用再叫水電工，直接插入等 10 秒，看燈號結束。如果想重複確認的話，也只要按下檢測鈕就可以再次跑燈號。

針對燈號的代表意義，可以分三種顏色顯示：

-綠色：優良（3 段）：插座健康，定期檢測即可。

-橘色：需檢查（3 段）：不要用高功率電器，建議更換。

-紅色：老化警示（2 段）：隨時可能走火，建議勿用並更換。

WIRECARE 宅電防護員的檢測涵蓋率非常高，包含 100V – 240V 電壓 50Hz – 60Hz 的頻率範圍，幾乎全台灣的住家、店家、辦公場域的插座都能使用。就算是延長線也可以一插就測。(其餘詳細評測可見原文）

靠配備 WIRECARE 宅電防護員10 秒就能快速檢測。杜絕電線走火意外再發生。（科技狗提供）

智慧家庭趨勢下，同時連線的設備和電器變多，但住家的電力負載卻不一定增加，以前都要等跳電、外觀熔解、迸出火花等意外才會警覺到的電線問題，如今靠 10 秒就能快速檢測。杜絕電線走火意外再發生，就從配備 WIRECARE 宅電防護員開始。