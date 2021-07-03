有些人吵架時攻擊力驚人，沒幾句話就能把對方氣到快要吐血。星座運勢網站「星座愛情不求人」點名，水瓶座、處女座、摩羯座說話太直接，尤其罵人時更是口不擇言，說出口的話刀刀見骨，往往會把對方氣個半死，因此一定要避開他的地雷，千萬不要有機會和他吵架。

▍1.水瓶座

水瓶座思考邏輯很跳躍，說一段話常常包含好幾個事件和資訊，如果不能跟上他的思考脈絡，就很難理解他到底在說什麼。水瓶座說話常常不經修飾，尤其說氣話的時候更是刀刀見骨，和他們相處時千萬要小心不要踩到他們的地雷，否則他們多得是方法讓人下不了台，每句話都要讓你氣得火冒三丈，嘴上功夫令人不敢領教。

▍2.處女座

處女座罵人的時候完全不會考慮對方感受，也不顧往日交情，哪句話最難聽就挑那句來說，他們會精準找到對方的弱點，然後朝那處猛攻，讓人覺得字字誅心，被罵一輪彷彿死過一次般痛苦。處女座不罵到痛快絕不會停止，一定要對方完全無回嘴餘地，他才願意閉嘴。他們這輩子無法學會如何婉轉的說話，畢竟他不爽一定要罵出口，因此常常把旁人氣個半死。

▍3.摩羯座

摩羯座看事情很客觀，說出口的話雖然很中立，卻太過真實，因此很容易得罪他人。他們如果覺得自己說的是真話，問心無愧，就絕對不會主動道歉，若想要他們冷靜一下再開口更是不可能，他寧願從此一刀兩斷，不再往來。摩羯座已經習慣直白的表達想法，如果對他表達不滿，他只會和對方硬碰硬，把場面搞得很僵，徹底把對方惹惱。