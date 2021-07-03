隨著醫療水準提升，近來國人平均壽命長期呈現上升的趨勢，這是眾所周知的；只是，你可能不知道，儘管現在活到高壽的人愈來愈多，卻也令人意外地出現了一些反常現象，諸如：生病、失能或是行動不便的「不健康日子」逐年增加。根據衛福部及內政部最新統計資料顯示，2019年國人平均壽命為80.86歲，健康平均餘命只有72.39歲，等於「不健康生存年數」達到8.47年，這意味著在人生的最後階段，可能需要躺在病床上與病魔奮鬥個8年又5個多月的日子才會死去。

高齡社會的隱憂：國人不健康生存年數創新高

所謂「健康壽命」的定義是一個人死亡前扣除掉不健康、無法自由行動的年歲後實際的壽命，至於「不健康生存年數」則是用平均餘命減掉健康平均餘命來計算；據統計，國人的「不健康生存年數」每年都以緩慢的速度成長。

說到國人「不健康生存年數」逐年增加，也就是有愈來愈多人生病了卻不把病養好，甚至不把健康當回事。如果仔細探究其中原因，有專科醫師就指出，經常看到許多病患拿了藥不吃、面對生病一副無所謂的態度；更甚者，年輕時積累一堆不良的生活習慣，對於自己的身體健康完全漠然……，這些都代表著許多人更在意醫療過程卻絲毫不重視醫療結果。

與看待自身健康輕忽態度截然不同，國人對於投入個人保障規劃卻毫不手軟；依保險事業發展中心2020年的台灣人投保個人險統計數字來看，平均每人持有7.5張有效保單，其中的每人平均投保3.3張與健康險保障（不分主約、附約）有關的保單；尤其近來受到新冠肺炎疫情影響，更喚起民眾對於醫療保障的危機意識，相較過去更積極檢視自身或家人的醫療保障，連帶提升個人對於醫療險保單的需求。

說到醫療保障究竟該如何規劃，才能不當冤大頭？小花平台保險顧問指出，醫療險向來是銷售率相對高的保險商品，也通常是每個有能力自己負擔保費支出時，所會選擇投保的第一張保單，原因無他，首要考量保費花費相較其他理財儲蓄險種來得便宜，先考慮費用負擔能力後，其次才會考量保障的足夠性，尤小資族。對於小資族群而言，預算有限的情況下，更要錙銖必較、精打細算，「在保障規劃上，先求有、再求好」，建議預算有限的年輕朋友，可以優先投保實支實付型定期醫療險來轉嫁「當下」的風險，會是不錯的選擇。